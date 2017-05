Stijn Van de Voorde van Studio Brussel sprak Cornell een tiental jaar geleden, toen hij met Audioslave speelde op Rock Werchter. "Hij ging toen door een moeilijke periode, door een huwelijksbreuk en verslavingsproblemen. Maar ik herinner me dat hij erg vriendelijk was. Wie de jaren 90 actief heeft meegemaakt, zal hem zeker appreciëren en respecteren. Als Nirvana de nummer 1 is binnen de grunge, dan is Soundgarden zeker een mooie tweede."

Zowel op muzikaal als persoonlijk vlak was Cornell immers geliefd. "Zangtechnisch is hij een icoon: met zijn baritonstem haalde hij een bereik van vier octaven. Hij kon géweldig goed zingen. Niet al zijn platen waren even succesvol, maar hij heeft zowel in groep als solo prachtige dingen gedaan. Cornell was bovendien iemand zonder oogkleppen. Hij heeft samengewerkt met Timbaland en Justin Timberlake, die niet bepaald veel met grunge te maken hebben. Cornell was in het wereldje dan ook erg geliefd en werd daarom vaak gevraagd voor uiteenlopende projecten."