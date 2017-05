"Marathonradio is nodig voor elke student die aan het studeren is en die denkt dat hij of zij er helemaal alleen voor staat, want dat is niet zo. Wij zijn er dag en nacht! Letterlijk àltijd als de student bezig is, is er ook iemand van ons om hem of haar te steunen", aldus Gilis.

De drie vaste presentatoren krijgen versterking van het Marathonradio Rescue Team. MNM-dj's Eva Daeleman en Tom De Cock, die Marathonradio eerder al presenteerden, snellen studenten in heel Vlaanderen te hulp bij diverse problemen. Ze delen vandaag al op verschillende schoolcampussen fluostiften uit. "Want een gehighlighte cursus is er twee waard", aldus het duo.