Xandee bracht in "Van Gils & Gasten" een akoestische versie van haar nummer "One life" met haar vriend Jorg D'Hont. Met dat nummer vertegenwoordigde ze België op het Eurovisiesongfestival in Istanbul in 2004.

"Je hebt maar een leven. Ik ben na mijn operatie heel anders naar het leven beginnen kijken. Ik was geen ochtendmens, nu sta ik vroeg op. Ik ben gestopt met roken en probeer meer tijd met mijn kinderen doorbrengen."

Xandee wil nu volop focussen op haar comeback als zangeres. "Optreden heb ik gemist. Het begint terug te kriebelen. Ik heb samen met mijn vriend Sensation opgestart, een coverband. Daarnaast heb ik nog een bluesband."

Sergio wenste Xandee veel succes met haar carrière en haar herstel. Xandee brak in België door aan de zijde van Sergio in Touch Of Joy.

"We hebben elkaar al lang niet meer gezien. Via Facebook hebben we nog gecommuniceerd, maar een reünie van Touch Of Jay zit er niet in denk ik. Onze muzikale plannen zijn anders.", besluit Xandee.