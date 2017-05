Klaramedewerker Sander De Keere heeft zowel een klassieke als een meer poppy zomerfavoriet.

"Ik ben net terug van een zonnige vakantie in Venetië, de stad van Antonio Vivaldi. Op San Marco hoor je continu zijn "Vier Seizoenen", niet veel verder zie je dan weer een gedenkplaatje op Hotel Metropole of aan de kerk San Giovanni in Bragora of je botst op een affiche voor een dagelijks Vivaldi-concert. Geef mij maar zijn vioolconcerto RV 356 uit zijn bundel L’Estro Armonico. En dan vooral het laatste deel, het Presto. Ik leerde het kennen in een bewerking voor mandoline. Het concerto zit vol levenslust en brengt je recht naar de zon. Op mandoline klinkt het ook zo charmant en fris, alsof je af en toe een spatje water in je gezicht krijgt tussen de hete zonnestralen door. Bij deze versie kan je niet anders dan glimlachen."

Zijn andere favoriet situeert zich met Stevie Wonder in een heel ander genre. "Het ritme van de intro van "Master Blaster (Jammin’)" alleen al brengt je meteen in de zomerstemming. En ook de tekst zit vol optimisme. Hoewel het een écht zomernummer is, heb ik het leren kennen vorige herfst, dankzij de Canvasreeks Bevergem. Daar werd het nummer meesterlijk gebruikt op slow motion-beelden. Ik blijf het interessant vinden hoe dit nummer is opgebouwd én tegelijk word ik er bijzonder goedgezind van."