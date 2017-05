Eerste trailer gelost van "Searching for Neverland", film over Michael Jackson

Michael Jackson is overleden in 2009, maar nu heeft Lifetime een film gemaakt over het leven van de King of Pop. in "Searching for Neverland" wordt de zanger vertolkt door zijn imitator Navi.

