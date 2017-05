"Ik heb geen spijt van mijn actie. Ik heb niets tegen het Eurovisiesongfestival. Ik wou iets doen waardoor ik altijd herinnerd zal worden", zei Sediuk in een rechtbank in Kiev.

Sediuk is meteen zaterdagavond onmiddellijk aangehouden door de politie. Hij wordt 72 uur in voorhechtenis gehouden en zal zich voor de rechter moeten verantwoorden. Op basis van de wet tegen hooliganisme riskeert hij tot vijf jaar cel.

De organisatoren van het Eurovisiesongfestival hebben de actie van de streaker veroordeeld. "Het is onaanvaardbaar wat er is gebeurd. We zijn woedend en keuren de provocatie ten stelligste af. De dader zal zich voor zijn daden moeten verantwoorden", reageerde Pavlo Grytsak, de producer van de show.

Sediuk was met zijn actie niet aan zijn proefstuk toe. In het verleden heeft hij andere bekende mensen lastiggevallen. Zo probeerde hij onder meer Will Smith te kussen. Ook America Ferrara en Brad Pitt werden door Sediuk onheus benaderd.