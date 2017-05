Ik denk niet dat ik ooit nog ga om te zingen. Het is een toffe uitzending en het is super om je land een keer met een lied te verdedigen, maar nu wil ik muziek maken, een album uitbrengen en optreden. Het Songfestival is veel en dat voor een enkel lied. Het is een wedstrijd, de druk is groot. Eigenlijk biedt het Songfestival amper de kans om muziek te maken, want je moet zoveel promotie voeren en interviews geven. Het was geweldig, maar ik denk dat een keer volstaat.