Het optreden van Blanche in de finale van het Eurovisiesongfestival werd in de internationale pers overwegend positief onthaald. Onder meer The Telegraph en Frankfurter Allgemeine spaarden hun lof voor "City lights" niet.

"België is te cool voor woorden. Ze lijken steeds een nummer naar het festival te sturen dat humeurig en scherp is en totaal origineel klinkt", klinkt het in The Telegraph. "België heeft een 17-jarige scholiere met een indrukwekkend diepe stem gestuurd. Het nummer doet aan The xx of Lana Del Rey denken", schrijft Frankfurter Allgemeine.

The Guardian was minder lovend in zijn recensie. "Ze ziet eruit alsof ze elk ogenblik gaat huilen of flauwvallen. Kan iemand haar helpen?"