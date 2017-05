Armenië doet voor de elfde keer mee, maar was bijna niet in Kiev geraakt. Zangeres Artsvik had ei zo na geen visum gekregen van gastland Oekraïne wegens haar goede banden met Rusland. Badend in het paarse licht zingt ze het nummer "Fly with me", een balkanachtig lied met enkele elektronische elementen. In het hoogtepunt van het opzwepende nummer zijn er ook vlammen, wat altijd goed scoort in het Songfestival. Haar achtergrondzangeressen brengen een choreografie die het midden houdt tussen "Dance like an Egyptian" en het verkeer regelen.

De drie Nederlandse zussen van OG3NE brengen een pakkend nummer over hun terminaal zieke moeder die lijdt aan kanker. Het trio -gekleed in drie variaties op dezelfde glitterjurk- brengt de ballad recht vanuit hun hart. Dat ze zussen zijn, merk je aan het feit dat hun stemmen erg mooi bij elkaar passen. De meisjes barsten in tranen uit bij de groepsknuffel op het einde van het nummer.

