In de studio zit ze samen met onder meer journalist Christophe Deborsu. “Ik heb gehoord dat jij een diepgravende journalist bent”, zegt ze over hem. “Daar ben ik heel blij om, want meestal zijn het niet de zeer ontwikkelde journalisten die zich met het Songfestival bezighouden.” Als Deborsu toegeeft dat hij liever bij haar dan bij Sandra Kim zou zitten, is de zangeres erg enthousiast. “Wil je met mij trouwen?”

Ook Ingeborg (red. Belgische inzending in 1989) die mee aan tafel zit heeft een speciaal plaatsje in het hart van Dana International. Volgens haar was “Door de wind” een topnummer. “Het heeft in Israël 12 weken lang in de hitlijsten gestaan”, beweert ze. De zangeres voegt er nog een aantal tips aan toe voor Blanche. “Het is het beste nummer in deze editie van het Eurovisiesongfestival. Ze doet me denken aan Lana Del Rey, maar ze moet nog wat aan haar zelfvertrouwen werken”, besluit ze.