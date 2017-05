Kansas zegt niet naar het oude continent te willen afreizen na "waarschuwingen op het vlak van veiligheid" vanwege het Amerikaanse State Department en andere overheidsdiensten voor Amerikanen die deze zomer naar Europa willen gaan.

Kansas is niet zo vaak in Europa te zien. Hun laatste cd, "The prelude implicit", dateert van vorig jaar. De groep maakt een mengsel van hardrock en symfonische rock. Kansas is bij een groot publiek bekend van de kampvuurballade "Dust in the wind" en het nummer "Carry on wayward son".

De beslissing van de band doet denken aan die van andere tijdens de Golfoorlog in 1991. Toen schrapte bijvoorbeeld Cinderella concerten in Europa.