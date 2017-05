Tangerine Dream ontstond in 1967 onder impuls van Edgar Froese. De band kreeg, als pionier van de Duitse rock, nogal wat etiketten opgeplakt, van "krautrock" over "avantgarde" tot "ambient". Qua samenstelling was het over de jaren heen een duiventil, de creatiefste periode was in de jaren zeventig toen Christopher Franke en Peter Baumann meespeelden.

Dit was de tijd van de meest bekende albums als "Phaedra", "Rubycon", "Ricochet" en vooral "Stratosfear". "Muziek uit de kosmos" heette dit toen op de toenmalige Vlaamse openbare omroep BRT.

In 2014 begon de band aan een nieuw album met als titel "Quantum Gate", waarbij Tangerine Dream teruggreep naar zijn instrumentarium van de jaren zeventig en tachtig. Inhoudelijk draait het om quantumfysica en filosofie, aldus teamrock.

In 2015 overleed Froese, maar de overblijvende bandleden werkten verder aan het album dat op 29 september in de rekken moet liggen.