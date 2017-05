"Ze heeft het heel goed gedaan", zegt VRT-journalist André Vermeulen. "Je merkt dat ze zich steeds beter voelt op het podium en dat haar zelfvertrouwen is toegenomen nu ze doorgestoten is naar de finale. Ook wanneer ze praat met de pers is ze veel meer ontspannen."

Een groot verschil met een week geleden, dus. Toen kreeg ze vanuit verschillende hoeken heel wat kritiek over haar eerste - en vooral aarzelende - repetities. En ook bij de eerste halve finale was haar onzekerheid het grootste kritiekpunt.

"Het gaat steeds meer in stijgende lijn", ziet ook OUTtv-reporter Jens Geerts. "Het is nog steeds niet honderd procent, maar je merkt dat ze zelfzekerder wordt. Elk optreden is beter dan het vorige. Mochten we nog drie weken hebben, dan wint ze met gemak. Maar helaas is het morgen al."