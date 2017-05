Raymond van het Groenewoud startte zijn carrière in de kleinkunst, maar gooide vrij snel het stuur om richting rock. "Ik werd fan van muziek van The Beatles en Chuck Berry", zegt hij in "Culture club" op Canvas. "Ik wilde in mijn eigen taal zingen, maar wilde dat het toch ook een paar golflengtes gemeen had met die muziek. Er was nog niet zoiets bij ons en dus had ik de heilige opdracht om dat te maken. Het duurde weken of zelfs maanden eer er iets op papier kwam."

Het eerste wat hij had, was de sound. Maar de tekst bleef wat langer weg. "Het geneerde me eigenlijk niet dat het niet meteen klaar was. Er was toch niet echt iemand die erop zat te wachten. Op een nacht raakte ik niet in slaap. Ik liep lastig omdat ik de juiste woorden niet vond. Plots was het er", zegt hij. Het onderwerp was bovendien niet toevallig gekozen, zo verklapt hij. "Als je geen brood op de plank hebt, begin je wel wat commercieel te denken en dan zoek je naar iets waar mensen interesse in hebben."

"Hij zocht een hit en hij heeft die ook gevonden", vult vriend Marc Didden aan. Hij heeft ook complimenten over de manier waarop Van het Groenewoud op het podium staat. "Ik herinner mij een optreden op Pinkpop in Nederland, waar eigenlijk niemand hem op dat moment kende. De eerste zes minuten was er wat gemor bij het publiek omdat ze niet begrepen wat hij daar kwam doen. Daarna waren ze helemaal mee. Dat kunnen er niet veel."