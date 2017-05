De tekst en de muziek van "Amar pelos dois" zijn geschreven door de zus van Salvador: Luísa Sobral. Zij is 29, volgde een grondige muzikale opleiding in de VS en is zelf een bekende zangeres/componiste in Portugal. Sinds 2011 maakte ze al vier cd's. Terwijl ze "Amar pelos dois" schreef, had ze de stem van broer Salvador in haar hoofd. Daarom bood ze het lied aan hem aan.

In Kiev zong Luísa het overigens ook op het songfestivalpodium, in de eerste repetitieweek: daar verving ze Salvador, die wegens zijn gezondheidsproblemen maximum acht dagen naar Kiev mocht komen en dan nog in het gezelschap van een lid van het medische team dat hem volgt.