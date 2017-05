"Eigenlijk had het vorig weekend al moeten gebeuren", zucht de volkszanger in "De wereld vandaag" op Radio 1. Hij verwijst daarmee naar de wedstrijd tegen Excelsior, die de Rotterdamse club met 3-0 verloor. "Achttien jaar na de laatste landstitel wordt het wel eens tijd om die nog eens te winnen. Dan ben je zo dichtbij en verlies je zoals vorige week zo'n cruciale wedstrijd. Iedereen was teleurgesteld. Gelukkig is er zondag een herkansing. Dan moet het gebeuren, het moet lukken."

Voetbalkenners geloven ook sterk in de kansen van Feyenoord. Om kampioen te spelen moet de club winnen tegen de bescheiden club Heracles Almelo. "Maar zulke kleine clubs kunnen zich net opladen voor zulke wedstrijden", denkt Towers. Hoe dan ook zal in de ranking één puntje uitmaken of Feyenoord dan wel concurrent Ajax het zal halen. "Laten we maar geen prognoses maken voor het geval het niet zal lukken."

De Rotterdamse voetbalploeg staat bekend als een volkse club. "We hebben een hondstrouw legioen", zegt de zanger. "Ooit hebben we eens met 10-0 verloren. Je zou denken dat de supporters het dan wel even hebben gehad. Drie dagen later stond er weer een belangrijke wedstrijd op het programma. Het stadion puilde weer uit."

En wat als Feyernoord zondag kampioen speelt? Heeft Touwers een nieuw nummer klaar dat "Mijn Feyenoord" dan kan vervangen? "Neen", zegt hij. "Toen we honderd jaar bestonden heb ik wel nog een nieuw nummer gemaakt, maar je merkt dat bij gelegenheden als deze toch telkens weer de oerliederen komen bovendrijven."