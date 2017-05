Het elfde album van de Colombiaanse zangeres bevat zowel Spaanstalige als Engelstalige nummers. De zangeres kreeg een handje toegestoken van onder anderen Nicky Jam en Black M.

De voorgaande langspeler van Shakira dateert van 2014. In het daarop volgende jaar beviel ze van een tweede kind dat zij kreeg met voetbalster Gerard Piqué (30) van FC Barcelona.

Shakira is bekend van hits als "Whenever, wherever", "Hips don't lie", "She wolf" en "Waka waka (This time for Africa)".