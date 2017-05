"Love actually" krijgt vervolg in "Red Nose Day actually"

Wat is er van alle personages in de romantische komedie uit 2003 geworden? Je ontdekt het op 25 mei, de dag waarop zender NBC de kortfilm lanceert als onderdeel van de rodeneuzenactie voor het goede doel.

