Zwangere Songfestivalkandidate ten huwelijk gevraagd

Jana Burceska vertegenwoordigde Macedonië in de tweede halve finale van het Eurovisiesongfestival. Ze kondigde aan dat ze in verwachting is van haar eerste kindje. Tijdens de show had de toekomstige vader Alexander nog een mooie verrassing voor haar.

