De drie zussen van OG3NE mochten hierna het podium op voor Nederland. Ze zongen “Lights and shadows”, een nummer dat ze schreven voor hun moeder die kanker heeft en erg ziek is. Hun vocale prestatie in closeharmonystijl was zonder meer een van de beste van de avond. Met lyrics als “don’t give up” en “every battle’s a victory” was hun lied echter bezwaarlijke origineel. Toch volstond het voor een plek in de finale.

Joci Pápai zong “Origo” voor Hongarije, als eerste kandidaat uit de Roma-gemeenschap ooit. Na Portugal in de eerste halve finale was hij nog maar de tweede kandidaat die dit jaar die niet in het Engels zong. Met zijn nummer “Origo” creëerde hij zo een anno 2017 zeldzame exotische sfeer die ook Europa wist te bekoren want hij mag naar de finale.