Deelnemen aan het Songfestival: voor veel artiesten is het een droom. Voor Micha Marah was het in 1979 niks minder dan een nachtmerrie, een "nanachtmerrie" meer bepaald.

Dat jaar was ze door de BRT aangeduid om België te vertegenwoordigen in Jeruzalem. Dat moest ze echter doen met "Hey nana", een nummer dat ze enorm verfoeide. Aanvankelijk weigerde ze om het te zingen. Ze probeerde zelfs aan te tonen dat het lied plagiaat was om het toch maar niet te moeten doen. Vergeefs.

Uiteindelijk trok Micha Marah toch naar het Songfestival waar ze "Hey nana" met de (geforceerde) glimlach bracht. Net als zijzelf bleek ook Europa het lied maar niks te vinden want ze eindigde op een gedeelde laatste plaats.

Sindsdien heeft Micha Marah "Hey nana" nooit meer gezongen, op een korte medley op Griffelrock in 2009 na. In "Van Gils & Gasten" deed ze dat vanavond na enig aandringen wel, voor het eerst sinds 1979. Die "historische" beelden kan u hieronder bekijken: