De viool verdween vroeg in de ochtend op de Gatwick Express in Victoria Station in Londen toen Carol en haar echtgenoot onderweg waren om een vlucht te nemen. De violiste riep hierop de hulp van het publiek in om het instrument terug te vinden.

Volgens de Evening Standard is dat intussen gelukt. De viool is teruggevonden in een huis in het noordwesten van Londen en zou licht beschadigd zijn. Een vrouw van 51 is opgepakt op beschuldiging van diefstal.