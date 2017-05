Blanche is hot. Niet alleen op het Songfestivalpodium, maar ook op iTunes. In België en in Estland is "City lights" momenteel het meest gedownloade nummer op de mediaspeler van Apple, zo weet esctracker.com.

In nog eens negentien landen duikt haar nummer eveneens in de hitlijsten van iTunes op. In Nederland staat ze op 3, in Zweden op 8, in Oekraïne op 11 en in Noorwegen op 15. Daarnaast doet ze het goed in Finland, Denemarken, Tsjechië, Griekenland, Polen, Litouwen, Luxemburg, Oostenrijk, Spanje, Ierland, Portugal, Zwitserland, Duitsland en (in minder mate) het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.

Geen enkel ander land doet momenteel beter. Wel volgt Portugal op de voet met een notering in 18 landen. In Portugal zelf en in Litouwen staat "Amar pelos dois" van Salvador Sobral op 1 in de hitlijsten van iTunes. Ook Italië (10 noteringen), Zweden (9 noteringen), Moldavië (9 noteringen) en Australië (8 noteringen) doen het goed.