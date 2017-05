Hij vermoedt dat de foto is genomen vanuit een raam van het nabijgelegen Hiltonhotel. Hij meent zelfs de exacte datum te weten waarop dat gebeurde: 20 augustus 1996. Die dag speelde Radiohead een concert in Hartford. Het was een van hun laatste optreden in de VS vooraleer ze naar het Verenigd Koninkrijk terugkeerden om "OK computer" op te nemen.