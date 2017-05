De echte resultaten van de halve finales worden pas openbaar gemaakt na de finale op zaterdag. Het blijft koffiedik kijken of er echt (n)iets af te leiden valt uit de volgorde waarin de finalisten worden afgekondigd tijdens de halve finales.

De voorbije twee jaar zaten de winnaars van de halve finales telkens bij de eerste vijf aangekondigde qualifiers. (Gisteren kwamen favorieten Zweden en Portugal respectievelijk als vierde en vijfde aan bod). Maar in andere jaren was dat niet het geval. Zo kwam de naam van Tom Dice - de winnaar van de eerste halve finale in 2010 - pas als achtste uit de bus.

Tom Dice haalde uiteindelijk in de finale een zesde plaats, het beste Vlaamse resultaat ooit. Loïc Nottet werd in 2015 dan weer tweede in zijn halve finale en vierde in de finale, Laura Tesoro respectievelijk derde en tiende. Het feit dat Blanche als laatste werd geproclameerd, is dus misschien inderdaad mogelijk een knipoog in de goede richting. Al blijft het erg opvallend dat België drie keer op rij als laatste wordt afgeroepen.

De enige die echt weet hoe de vork aan de steel zit, is Jon Ola Sand. Hij is de "supervisor" van het Eurovisiesongfestival. De man komt altijd in beeld om officieel te declareren dat de resultaten geteld zijn. Hem konden we vandaag niet bereiken.