Ben Chikha haalt verschillende elementen uit de act van Blanche aan om zijn stelling kracht bij te zetten. "In haar tekst heeft ze het over "All alone in the danger zone" en dat is sterk uitvergroot. Geen franjes, geen dansers, maar de eenvoud zelve. Het accent komt op haar te liggen, zo zie je goed die onzekerheid. Ook in de mode, de fotografie en de film is dit in de mode. Ook daar zoekt men naar authenticiteit, naar mensen die oprecht en herkenbaar zijn. Ook ik zoek dat in het theater, een soort eerlijkheid."

"Over deze act is erg goed nagedacht", besluit hij. "Iedereen is over haar bezig en discussieert over haar. In die zin haalt ze haar slag binnen. Ze is een topic. Ook als sommigen zeggen dat ze met haar stem bijna gaat huilen, past dit helemaal binnen het thema van het nummer. Zo kan ze zichzelf zijn en toch worden geapprecieerd."