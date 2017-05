Hoewel The Shelter en de Wablief?! verdwijnen, behoudt Pukkelpop acht podia. De Lift en Booth, twee kleinere zijpodia die vorig jaar voor het eerst een plaats kregen in Kiewit, worden permanente podia. "Ze werden vorig jaar bijzonder goed ontvangen, en worden dit jaar daarom verder verfijnd", verklaart de organisatie die keuze.

In de Booth kunnen festivalgangers met een voorliefde voor beats terecht bij beloftevolle dj’s uit binnen- en buitenland. De Lift krijgt een thematische programmatie per festivaldag. Urban muziek regeert op donderdag, pop-rock is het thema op vrijdag en fans van de stevigere gitaren komen op zaterdag aan hun trekken. Ook in de Marquee is het op de laatste festivaldag al gitaarwerk wat de klok slaat.

De nieuwe podiumindeling staat op de website van Pukkelpop. Op de precieze uurregeling per podium is het nog enkele weken wachten. Samen met dit nieuws maakt Pukkelpop nog 8 nieuwe namen bekend: Témé Tan, Anna Of The North, Bjeor, DC Salas, DMT Lemons, Forest Swords, RAY BLK en Supreems.