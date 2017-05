Roberto Concina, zoals Miles eigenlijk heet, werd in Zwitserland geboren, groeide op in Italië en woonde de jongste jaren op het Spaanse eiland Ibiza. Zijn internationale doorbraak kwam er in 1994 met het nummer "Children", dat wereldwijd vijf miljoen keer verkocht werd en dertien weken lang op plaats één stond van de Europese hitlijst. Het nummer is nog steeds een van de best verkochte danceplaten aller tijden.

In 1997 kreeg Miles vereerd een Brit Award voor beste internationale nieuwkomer. Tijdens zijn carrière was hij actief als componist, producent, DJ én de jongste tijd ook als radiomaker. In 2013 stichtte hij in Ibiza Openlab op: een radiozender op de Balearen waarmee hij jong talent binnen de elektronische muziek én de beeldende kunsten een duwtje in de rug wilde geven. Concina was al een tijdje ziek.