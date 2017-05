Blanche zelf toonde zich na het verdict wat overdonderd en emotioneel. "Ik voel me heel goed, nu toch", lacht ze. "Ik wil even rust nemen, in aanloop naar de finale zaterdag. Nu voel ik me opnieuw super, want ik had dit niet meer verwacht tijdens de puntentelling zelf. Het is niet zo dat ik niet meer geloofde in die finaleplek, maar de emoties zaten even hoog", vertelt ze.

Met Blanche stoot België voor het derde jaar op rij door naar de finale van het Songfestival, waar we zaterdag pas in de - meer gunstige - tweede helft van de show aantreden. "Dat is een mathematisch voordeel tegenover topfavoriet Italië, dat in de eerste helft van de avond al aantreedt. Nu is en blijft het land topfavoriet, met hun vrolijke nummer dat goed gebracht wordt", aldus Van de Veire. "Uit de eerste halve finale onthouden we vooral de Portugese kandidaat met hartproblemen, die een bijzonder intens moment wist te creëren. En Songfestivalland bij uitstek Zweden blijft ook in de gaten te houden."