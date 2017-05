9 mei 1987: Liliane Saint-Pierre zingt voor België op Eurovisie­songfestival in Brussel

Dertig jaar geleden mocht België het Eurovisiesongfestival organiseren dankzij de overwinning van Sandra Kim een jaar voordien. In het Eeuwfeestpaleis in Brussel trad Liliane Saint-Pierre als vijfde op met "Soldiers of Love" en behaalde een 11e plaats. De Ier Johnny Logan behaalde toen zijn tweede overwinning met het nummer "Hold Me Now".

