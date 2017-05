Eind vorig jaar kwamen Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood en Charlie Watts naar buiten met hun eerste studioalbum in tien jaar. Die plaat, "Blue & lonesome", is een hommage aan de beginjaren van de band, toen Mick Jagger & co als bluesmuzikanten optraden in clubs en cafés in Londen.

De Stones zullen hun fans tijdens de twee maanden durende tournee naar eigen zeggen trakteren op een setlist vol klassiekers als "Gimme shelter", "Paint it black", "Tumbling dice" en "Brown sugar", maar brengen ook enkele nieuwe nummers.

De Rolling Stones behoren met hits als "(I can't get no) satisfaction" en "Angie" tot een van de meest succesvolle rockbands ter wereld.