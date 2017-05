Het was even schrikken toen Australië in 2015 eenmalig een wildcard kreeg van de organisatie om deel te nemen aan de liedjeswedstrijd. Toch viel die deelname in de smaak bij het grote publiek, want het land mocht ook in 2016 opnieuw de andere deelnemers vervoegen op het podium. Ook nu, voor het derde jaar op rij, zullen de Aussies een gooi doen naar een plekje in de finale.

Het is de 17-jarige Isaiah Firebrace die het land dit jaar vertegenwoordigt. Het lied waarmee Isaiah naar Europa afreist heet "Don't come easy". Isaiah is nog niet zo lang bekend in de muziekwereld. In 2016 stapte hij in de spotlights nadat hij meegedaan had aan "The X Factor Australia" en deze talentenjacht won.

Het gastoptreden van de Amerikaanse zanger Justin Timberlake in de show van vorig jaar deed bovendien de geruchtenmolen draaien dat ook de Verenigde Staten zich kandidaat zullen stellen in de toekomst.