"Er is heel opvallend veel politie en leger in Kiev", zegt Peter Van de Veire. "Ze zijn beducht voor iets wat zou kunnen gebeuren. We zijn gisteren vijf keer gecontroleerd aan de ingang van de zaal. We moesten onze computers tonen en opstarten, en we moesten ook van ons flesje water drinken. Er zaten soldaten in de struiken. Dat is een heel raar gevoel, echt vreemd. Maar de veiligste plaats om op dit moment te zitten in de wereld, is Kiev en het Songfestival."