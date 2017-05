Het is nu ook bevestigd op het podium: Blanche draagt niet de gehekelde witte, maar een zwarte jurk. "Blanche goes black", laat presentator Peter Van de Veire weten. "Dat is een hele verbetering", zegt ook Philip Houtermans van Songfestival.be.

Ook aan de act zelf is duidelijk gesleuteld en refereert iets meer aan de videoclip van het lied "City Lights". "Het is veel donkerder, mysterieuzer en intiemer in beeld gebracht, zeker het begin. Ook de camerastandpunten zijn aangepast en veel beter dan de voorbije repetities. Ten slotte zijn de bewegingen van Blanche nu veel natuurlijker", laat Houtermans weten.

Er zijn wel nog wat twijfels over de stem van Blanche. "Ze zong wel beter, maar het is nog niet optimaal", zegt Peter Van de Veire. "Ze zet het lied heel mooi in. Maar vanaf haar stem in de finale van het lied de hoogte in gaat, klinkt het nog niet echt zuiver", vult Houtermans aan.

De reacties na de eerste repetities waren erg negatief. "Maar de verwachtingen waren dan ook zo hoog gespannen", stelt Van de Veire. "Met elke repetitie zien we Blanche serieuze sprongen vooruit maken. Het gaat absoluut de goede richting uit. Als ze de prestatie van vanmiddag evenaart en wat zuiverder zingt in de hoogte, zie ik haar zeker de finale zaterdag halen", besluit kenner Philip Houtermans van Songfestival.be.