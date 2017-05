De ticketverkoop voor de eerste wereldtournee van Harry Styles is in een mum van tijd afgerond. Alle tickets waren in no time de deur uit.

Op 1 mei kondigde Harry Styles aan dat hij op 19 september het eerste optreden van zijn wereldtournee afwerkt in San Francisco in de VS. Daarna volgen concerten in verschillende Amerikaanse steden en in Europa. De wereldtournee wordt op 8 december afgesloten in Japan.

Er stond geen Belgisch concert gepland, maar er zijn wel optredens in Amsterdam en Parijs. De vraag naar tickets was bijzonder groot. Heel wat fans hebben Harry Styles opgeroepen om extra concerten te plannen.

Vorige maand verscheen de debuutsingle van Harry Styles. De single "Sign of the times" was een groot succes. Het debuutalbum van Harry Styles verschijnt op 7 mei. Het album draagt de titel "Harry Styles".