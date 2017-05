The Dinky Toys was begin jaren 90 erg populair in Vlaanderen, met hits als "My day will come", "I can't keep my hands off you" en "Declaración de amor". In 1995 stapte Kid Coco uit de band.

"Onze comeback nu komt er op de vraag van de mensen zelf", zegt hij. Vorig stond The Dinky Toys op het Nostalgie Beach Festival. "Een eenmalig iets, dachten we. Tot ik daar de impact van de muziek zag en echt schrok. Een laaiend publiek van 15.000 man, mensen brulden zelfs onze minder bekende nummers woord voor woord mee. Toen hebben we beslist: "Oké, we keren terug." Met een gloednieuwe single ("The sweetest hangover"), een nieuw album in juni én met een zomertour."

Kid Coco (52) is altijd blijven optreden met covergroepjes. "Het dak moet er straks opnieuw af. Dat is waar The Dinky Toys goed in zijn wat we ook opnieuw gaan doen!" Op vrijdag 26 mei staat de groep al in de Capitole in Gent.