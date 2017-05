"Shape of you" komt deze week voor de 15e keer op de hoogste plek terecht in de hitlijst. Geen enkele Engelstalige single deed in Vlaanderen ooit beter, zo meldt Ultratop zelf.

Het blijft dus hard gaan voor Sheeran. Zijn laatste album "Divide" was met 20.000 verkochte exemplaren in ons land meteen goed voor platina. Beide singles daaruit, "Shape of you" en "Castle on the hill" worden grijs gedraaid en kamperen al maanden in de hoogste regionen van de hitlijsten. Sheeran deed zelfs streamingdienst Spotify bijna crashen door zijn populariteit. En ook live bekoort de Brit een massapubliek: begin april speelde hij nog voor een uitverkocht Sportpaleis.