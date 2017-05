Haar zo kenmerkende rollende "r" verraadde het al: Dalida was geen geboren en getogen Française. Ze werd in 1933 als Iolanda Cristina Gigliotti geboren in de Egyptische hoofdstad Caïro, haar ouders waren Italianen die zich in het Noord-Afrikaanse land hadden gevestigd. Iolanda zette er ook haar eerste stappen in de showbusiness: in 1954 werd ze gekroond tot miss Egypte en mocht ze in films meespelen.

Maar de jonge vrouw droomde van Parijs en op het einde van datzelfde jaar nog nam ze het vliegtuig richting de Franse hoofdstad. De Franse cinema bood haar echter geen kansen, maar Iolanda kon ook - en vooral - zingen. Ze nam al gauw de artiestennaam Dalida aan - Dalila was te bijbels - en werd in een mum van tijd de populairste zangeres van de Fransen, voor Edith Piaf, Gilbert Bécaud of Jacques Brel. Een positie die ze tot aan haar dood zou vasthouden.