"Trein vuur dageraad": dat is de titel van het nieuwe album van Spinvis, de band van Erik de Jong. Zijn fans hebben dik 5 jaar op de nieuwe plaat moeten wachten, maar dat vindt hij niet per se lang. "De rest van de wereld is te snel", zegt hij in "De wereld vandaag" op Radio 1. "Dit is mijn normale tempo, het gaat gewoon traag."

De titel van het album klinkt mysterieus en dat is ook de bedoeling. "Als je 3 woorden bijeen zet, ontstaat een verhaal. Ik zocht drie woorden, 1 lettergreep, 1 lettergreep, 3 lettergrepen. Toen bedacht ik "Trein vuur dageraad", willekeurig. Al weet ik niet of je willekeurig iets kan bedenken. Eenmaal ik het had bedacht, vond ik dat daarin een verhaal zat. Daaruit zijn alle liedjes voortgekomen."

"Ik was van plan een uptempo, elektronisch en kaal album te maken, maar al doende begon mijn hart te protesteren. Het resultaat is romantisch en enigszins droef. Dat weet je nooit van tevoren, dat zie je pas als je klaar bent."