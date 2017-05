Zoals al eerder was aangekondigd, verandert de nieuwe organisatie weinig aan de essentie van het festival of de programmatie. Zo is er opnieuw een artist in residence die meermaals optreedt. Ditmaal is dat de Amerikaanse drummer Mark Guiliana, die nog te horen was op het laatste album van David Bowie.

Er blijft ook veel ruimte voor talent van eigen bodem, met onder meer drummer Antoine Pierre (TaxiWars) en Dans Dans op het hoofdpodium en zangeres Chantal Acda, gitarist Ruben Machtelinckx, toetsenist Jozef Dumoulin en saxofonist en zanger Nicolas Kummert die telkens één dag de Club Stage mogen invullen in verschillende bezettingen.

Toch zijn er ook enkele nieuwe elementen. Zo voert het festival cashloos betalen in door middel van op te laden persoonlijke pasjes en zullen topchefs Frank Fol en Seppe Nobels voor duurzame en gezonde catering zorgen in een pop-uprestaurant.

Eerder was al bekendgemaakt dat zaterdag 5 augustus in het teken zou staan van het eren van overleden muzikale helden Thelonious Monk, Charles Mingus, John Lennon en Art Blakey. Jazz Middelheim vindt plaats van 3 tot en met 6 augustus in Park Den Brandt. Het is de eerste editie waarbij de stad Antwerpen de organisatie grotendeels overneemt van de VRT.