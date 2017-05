"We're back (soon)." Onder die noemer heeft Triggerfinger een korte video op YouTube en Twitter geplaatst waarmee de groep een nieuw album aankondigt. Op Facebook klinkt het met "We'll be back (soon)" wat minder als een voldongen feit.

Hoe dan ook heeft de rockband uit Antwerpen een nieuw album klaar. Welke titel het krijgt en wanneer het precies uitkomt, is niet duidelijk. Hun laatste album "By absence of the sun" verscheen 3 jaar geleden.

Naast een nieuw album kondigen Ruben Block en co een reeks nieuwe optreden aan, onder meer in Madrid, Enschede, Eindhoven en Parijs.