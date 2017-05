Uitzonderlijke opendeur op bouwwerf KMSK Antwerpen

Het Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen is al bijna zes jaar gesloten voor een grondige renovatie. Zondag zet het uitzonderlijk de deuren open tijdens openwervendag, en de tickets waren in een mum van tijd de deur uit. Onze ploeg mocht vandaag gaan kijken, en zag hoe het nieuwe museum stilaan vorm krijgt.

