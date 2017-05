In Nieuw-Zeeland is de rechtszaak gestart van Eminem tegen de National Party. De Amerikaanse rapper pikt het niet dat de National Party een niet-gelicenseerde versie van "Lose yourself" gebruikt in een verkiezingscampagne in 2014.

De National Party ontkent de beschuldigingen. Volgens de politieke partij werd de muziek die gebruikt werd in de spot rechtmatig gebruikt. De National Party had het nummer aangekocht via een Australische muziekleverancier.

De advocaten van Eminem zien dat anders. "Het nummer "Lose yourself" is een iconisch nummer en een van de bekendste nummers van Eminem. De National Party zou nooit toestemming gekregen hebben van de rapper om de muziek te gebruiken."

De rechtszaak is vandaag gestart in Nieuw-Zeeland. Over zes dagen wordt een uitspraak verwacht.