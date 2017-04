De Belgische Songfestivalkandidate Blanche heeft een eerste repetitie afgewerkt in Kiev. Op dinsdag 9 mei zal ze als vijfde kandidate in de eerste halve finale "City lights" zingen. Als ze bij de eerste tien kandidaten eindigt, is ze geselecteerd voor de finale op zaterdag 13 mei.

Gisteren is Blanche aangekomen in Kiev en de komende anderhalve week staan nog enkele repetities gepland. Blanche heeft ervoor gekozen om het publiek helemaal alleen in de ogen te kijken tijdens het Songfestival.

Tijdens de eerste repetitie droeg de zangeres een simpele trui en een broek. De jurk van de Belgische ontwerpster Johanne Riss is nog niet uitgepakt.