De tweede plek van de bookmakers geef me stress. Hoe ik me ga ontspannen? In het zwembad van mijn hotel.

“Die appreciatie geeft me veel vertrouwen. Ik weet nu dat mensen die het Songfestival van nabij volgen, en geneigd zijn om te stemmen, mijn nummer al goed vinden. Natuurlijk kijken er ook veel mensen naar de uitzending die stemmen, maar de nummers vooraf nog niet kennen. Ook hen zal ik moeten overtuigen op het moment zelf, en daar voel ik wel veel druk”, geeft ze toe. “Ik wil écht niemand teleurstellen. Ik laad me daar ten volle voor op en ga alles geven wat ik in me heb.”

Veel vrije tijd zal Blanche niet hebben in Kiev. “Ik heb me voorgenomen om van alles te genieten. Tijdens de repetities zal ik heel geconcentreerd moeten zijn en ervoor moeten gaan, maar voor de rest ga ik me zo rustig mogelijk proberen te houden. En af en toe een frisse duik nemen in het zwembad van mijn hotel, dat helpt”, lacht ze.