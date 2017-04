Kaskraker van het jaar "Guardians of the Galaxy Volume 2" in de zalen

Aan het succesrecept van flitsende actie, gemengd met stoute humor, is weinig veranderd: de Guardians zijn vogelvrij verklaarde ruimtereizigers, die tussen het kibbelen door het melkwegstelsel van de ondergang moeten redden.

