Devoldere doet dat als Warhaus (foto), samen met zijn vriendin Sylvie Kreusch. Hun plaat "We fucked a flame into being" kwam in het najaar van vorig jaar al uit en de groep werd begin dit jaar al bekroond met enkele MIA-nominaties. En ook bassist Simon Casier heeft met Zimmerman een eigen muzikaal project. Zijn EP "Chances changes choices" is net uit. Daarnaast is hij ook nauw betrokken bij de solocarrière van zijn vriendin Noémie Wolfs. Concrete plannen met Balthazar zijn er voorlopig niet, al komt er op termijn zeker wel een nieuw album van de groep.