"13 reasons why": tv-serie over zelfdoding veroorzaakt controverse

Zelfdoding bij tieners is het hoofdthema van de Netfix-serie "13 reasons why". Een reeks die veel kritiek krijgt omdat ze een zelfdoding heel expliciet in beeld brengt en die daad zou verheerlijken. "Van Gils & Gasten" praat erover met Fleur van Groningen, die voor het leven koos, met Oona Wyns, die een vriend verloor door zelfdoding, en met Gwendolyn Portzky, zelfmoordspecialiste van de Universiteit Gent.

VRT

