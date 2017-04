Maar dat is slechts een van de vele facetten van Ella Fitzgerald. David Davidse is vooral gecharmeerd door de manier waarop ze de nummers interpreteert. "Je luistert niet alleen naar haar omdat ze zo'n mooie stem heeft. Ze slaagt er ook in om de tekst naar de voorgrond te brengen".

Geen wonder dat ze uitblonk in de grote songbooks, van Cole Porter, George Gershwin, Irving Berlin. "Elke song is bij haar een klein monoloogje, een klein verhaaltje. Het acteeraspect van het zingen: Ella Fitzgerald doet dat magistraal", zegt Davidse, die vindt dat veel zangers daar te weinig aandacht aan besteden.

En dan is er natuurlijk ook haar samenwerking met Louis Armstrong, twee groten bij elkaar. "Dan voel je dat ze elkaar plagen terwijl ze zingen", zegt Davidse. "Ik vind het vaak zeer grappig als die twee aan het zingen zijn."

