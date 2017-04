Naast "Autumn leaves" bracht Dylan ook de Sinatracovers "Melancholy wood" en "All or nothing at all". Ook de standards "Why try to change me now" en "Stormy weather" stonden op de setlist.

Jan De Smet van De Nieuwe Snaar genoot met volle teugen. "Enkele crooners spelen uit het Great American Songbook is zijn manier om aan monumentenzorg te doen. Ik denk dat hij zijn eigen nummers soms wat beu is en dat hij wat afwisseling wil brengen in zijn optreden.", aldus De Smet.

"Het is logisch dat hij die standards met bijzonder veel respect brengt. Met zijn nummers doet hij wat hij wil, maar de nummers van anderen brengt hij heel respectvol."

Tijdens de bissronde bracht Dylan "Blowin' in the wind" en "Ballad of a thin man". "Bob Dylan was opvallend goed bij stem. De communicatie met het publiek kon beter, maar dat doet hij nooit. Ik was alweer aangenaam verrast. Ik denk altijd, de vorige keer was de laatste keer. Maar als hij terugkomt, ga ik toch opnieuw kaartjes bestellen", besluit De Smet.